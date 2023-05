Brotzu, battaglia vinta: “I pagamenti delle nuove fasce per tutti i lavoratori finalmente realtà”

“Finalmente si è praticamente conclusa favorevolmente e ne abbiamo avuto conferma ufficiale la vertenza sulle PEO 2022 (fasce)”. A scriverlo, in una nota, sono la Uil Fpl, la Fials, la Cisl e i due terzi delle Rsu dell’Arnas Brotzu. “A seguito della mobilitazione sindacale con sit in del 29 luglio 2022, verranno a breve tempo pagate le progressioni economiche orizzontali 2022 con un calcolo basato sul 50% dei numero complessivo dei lavoratori aventi diritto e non dei soli partecipanti alla selezione”. E c’è anche il tanto per fare dei distinguo: “Non hanno aderito, addirittura osteggiato questa battaglia, il Nursing-Up, il Nursind, l’USB e Fsi, con grande nostro disappunto. Ma noi”, assicurano Uil, Fials e Cisl, “con L’ amministrazione ci abbiamo creduto nell’interesse dei lavoratori già notoriamente bistrattati”.

E la conferma è arrivata con un’email da parte della stessa amministrazione, direttamente dagli uffici della gestione e dello sviluppo delle risorse umane.