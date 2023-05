Precipita dalla scala a Cardedu, 70enne portato in codice rosso al Brotzu: è grave

Un settantenne, a Cardedu, è precipitato da una scala, per cause ancora da chiarire. Ferito, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lanusei e, una volta accertato il suo quadro clinico, decisamente preoccupante, è avvenuto il trasferimento con l’Echo Lima 3 di Elmas sino al Brotzu. Stando a quanto trapela, nella caduta l’anziano avrebbe battuto violentemente la testa: per lui è stato deciso il trasferimento immediato nel reparto di Rianimazione.