Blitz della Finanza, 91 arresti. Il gip: “Il lockdown lascia le imprese in balia della mafia”

Una crisi sociale ed economica. E Cosa nostra che sfrutta l’emergenza prodotta dal coronavirus. Emerge anche questo nell’inchiesta della Dda di Palermo e culminata nell’operazione “Mani in pasta”, condotta dalla Guardia di finanza, che ha portato all’arresto di 91 tra boss, gregari e prestanome. Il gip Piergiorgio Morosini scrive di “contesto assai favorevole per il rilancio dei piani dell’associazione criminale sul territorio d’origine e non solo”.

