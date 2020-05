Tensione nei mercatini all’aperto in Sardegna: “La burocrazia fa più danni del virus”

Mercatini all’aperto. Secondo Confesercenti nei comuni regna il caos più totale nei protocolli. Il “fai da te” delle amministrazioni, in assenza di direttive certe da parte della Regione, ha determinato una situazione ingestibile da parte degli operatori che si trovano dover trattare diversamente i loro clienti sia a seconda del comune nel quale lavorano, sia rispetto a quanto succede nelle altre attività.

Lo stesso cliente attende il suo turno tranquillamente all’esterno di qualsiasi attività, mentre, nonostante il mercato sia all’aperto, viene considerato come un supermercato al chiuso con l’applicazione delle stesse norme di sicurezza, appesantendo così una situazione già difficile.

“Non capiamo perché nei supermercati i clienti possono scegliere e manipolare la merce a loro piacimento in corsie molto ridotte, invece negli spaziosi mercati su area pubblica questo non può succedere” commenta sarcastico Marco Medda, Presidente dell’Anva Confesercenti regionale.