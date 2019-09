Blitz dei carabinieri a Tertenia nel circo dove si trova il caimano Jack – VIDEO

Blitz dei carabinieri questa mattina al circo che ospita il caimano Jack che in quest giorni stanzia a Tertenia. Lo scorso 19 agosto il povero animale era stato smarrito a Orosei, ne aveva fatto denuncia il suo addestratore. Ritrovato poi l’1 settembre a “Cala Liberotto” da un passante. Le condizioni dell’animale erano apparse subito buone e anche i veterinari che hanno proceduto alle visite hanno confermato la sua buona salute.

L’animale, dopo tutti gli accertamenti sanitari, era stato quindi restituito ai proprietari del circo, Ma non per questo sono terminati i controlli, infatti, i Carabinieri della Stazione di Sos Alinos, che avevano proceduto alla sua cattura, insieme ai Carabinieri forestali CITES di Cagliari hanno proceduto a un controllo molto accurato agli ambienti del circo e, in particolare, a tutta la documentazione che permette loro di avere animali pericolosi o in via di estinzione. Sono state controllate le teche e gli spazi in cui vivono gli animali, al fine di verificarne il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla normativa in vigore, oltre ovviamente a controllare le condizioni di salute degli animali. Dopo questo controllo, verranno effettuati ulteriori accertamenti sanitari e documentali per verificare il rigoroso rispetto delle regole da parte dei proprietari del caimano.