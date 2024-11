Blatte a scuola, uscita anticipata oggi e chiusura domani del “De Sanctis-Deledda”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Caglliari – Blatte a scuola, uscita anticipata oggi e chiusura domani del “De Sancti-Deledda”: deblattizzazione nella sede di via Cornalias dell’istituto. Ospiti non graditi tra le mura dell’edificio, studenti a casa, dunque, per sfrattare gli insetti indesiderati. Oggi e sabato 16 novembre è prevista la deblattizzazione: le attività didattiche sono terminate alle 11.05 e riprenderanno lunedì 18 novembre alle ore 10.15 per tutte le classi del Liceo delle Scienze Umane.