Agguato a Orgosolo, operaio di Forestas colpito con una fucilata: è in gravissime condizioni. Ecco chi è l’uomo gravemente ferito: si tratta di Giovanni Antonio Puddu, 66 anni, che lavora appunto per Forestas. L’uomo è stato colpito alla guancia, ha perso molto sangue per il ferimento nelle campagne attorno al paese. Sono in corso le indagini dei carabinieri, alla ricerca sia dell’autore di quello che appare a turti gli effetti un tentato omicidio e del movente L’operaio si trova all’ospedale San Francesco di Nuoro, ricoverato in codice rosso.