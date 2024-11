Donna di 73 anni trovata senza vita in casa: fermato il figlio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sembrano essere arrivate ad una svolta le indagini sull’omicidio della 73enne Silvana La Rocca, trovata senza vita nel giardino di casa a Marina di Leporano, in provincia di Taranto. Il figlio della donna, Salvatore Dettori, avrebbe confessato l’omicidio dopo un lungo interrogatorio. Fermato dai carabinieri, il 46enne avrebbe quindi ammesso di aver accoltellato la madre, per poi fuggire. Come riportato dall’Ansa, è stato proprio Dettori a chiamare le forze dell’ordine dopo il delitto. Inoltre, la casa della donna era satura di gas, motivo per cui gli inquirenti non escludono un piano da parte del 46enne per depistare circa le reali circostanze della morte della madre. Si pensa infatti che l’uomo volesse far addirittura esplodere la villetta, per coprire ogni possibile traccia riconducibile a lui. Dopo la confessione, ora è compito di chi indaga scoprire il movente che ha portato Dettori ad un simile gesto.