Blackout al mercato di San Benedetto, boxisti infuriati: “Inaccettabile il sabato mattina, chiederemo i danni”

Esplode la rivolta al mercato di Benedetto. Un blackout ha bloccato l’attività degli operatori. Tantissimi i disagi. E presto arriverà anche il calcolo dei danni. “Fino alle 10 mancava la corrente elettrica”, denuncia Marco Medda, presidente di Confesercenti del Sud Sardegna, “stiamo valutando con i nostri associati le responsabilità e nel avvieremo la tutela legale”. Il caso arriva anche in consiglio comunale. “I concessionari ormai esasperati dai continui disservizi, arrivano a bloccare via Cocco Ortu e via Bacaredda”, denuncia Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “il sabato è sacro per il mercato e per i cagliaritani. Più volte ho segnato i disservizi. Le risposte da questa amministrazione sono, stiamo intervenendo, ci stiamo occupando dei problemi. Invece da 4 anni che sui mercati non si interviene con manutenzioni ordinarie. I concessionari non riescono più a lavorare. Chiederò che i concessionari siano risarciti per il mancato guadagno. Cagliari non merita questo”.