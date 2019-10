Bimbo morto in crociera, non ci sarà nessuna inchiesta a Cagliari: il corpo restituito ai genitori

Non ci sarà nessuna inchiesta sulla morte del dodicenne tedesco avvenuta due giorni fa a bordo dea nave da crociera della Msc Divina partita da Palermo e diretta a Cagliari. I genitori del piccolo, ieri, erano pronti a presentare un esposto-denuncia contro ignoti in procura. I carabinieri, poi, come spiegano dal Policlinico di Monsertato, hanno trasmesso un’informativa proprio in procura. Poco dopo, la decisione di non procedere perché il caso non presenta elementi tali da far aprire un’indagine. Così, domattina, la salma del bambino sarà trasfertita dalla camera mortuaria del Policlinico all’ospedale Santissima Trinità, dove verranno effettuati gli accertamenti diagnostici richiesti dalla Sanità marittima.

Poi, l’ultimo atto in terra sarda: la salma del dodicenne sarà restituita ai genitori, che hanno già lasciato l’ospedale di Monserrato dopo la “quarantena” precauzionale alla quale erano stati sottoposti insieme agli altri loro due figli. Dagli esami non è emerso nulla di preoccupante.