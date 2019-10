“Quel carabiniere è meridionale, con lui non parlo”: ragazza sarda denunciata per razzismo

sardegna

L’episodio ad Arezzo. Non appena sentita l’inflessione dialettale ha chiesto insistentemente di parlare con qualsiasi altro militare purché non lui. E’ stata denunciata per minaccia a pubblico ufficiale con l’aggravante della discriminazione razziale