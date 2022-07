Bimbo di 6 anni soccorso al largo di Cagliari, ricoverato d’urgenza al Brotzu

Era in vacanza con la famiglia, per la crociera che aspettava con ansia da tanto tempo, quando all’improvviso si è sentito male al largo di Cagliari mentre la Costa Toscana che li ospitava si dirigeva verso Ibiza. Il medico a bordo ha riferito delle gravi condizioni del piccolo al comandante che immediatamente ha lanciato l’allarme per un sospetto caso di appendicite. Il bambino, 6 anni, è stato così in breve tempo soccorso dalla guardia costiera di Cagliari, a circa 8 miglia dalla città, e consegnato all’equipaggio del 118 che nel frattempo lo attendeva al porto e lo ha trasferito d’urgenza al Brotzu, dove è stato affidato alle cure dei medici.