Bimbo di 11 anni cade dal trattore, il padre fa credere un investimento di un’auto pirata 

La vicenda è avvenuta lo scorso luglio ad Andria, in Puglia. Un bimbo di 11 anni ha riportato diverse ferite investito da un’auto pirata. O almeno, si ipotizzava fossero questi i fatti, così come il padre 43 aveva raccontato sia ai medici del pronto soccorso che ai Carabinieri. Dopo mesi di indagini, però, le conclusioni a cui sono arrivati gli inquirenti sembrano essere altre, soprattutto dopo che il padre del bambino aveva cambiato versione del racconto. “Anche questa ricostruzione non era veritiera, ma fornita per celare la verità e sviare le indagini”, hanno spiegato i Carabinieri . “Il bambino stava viaggiando seduto, senza alcun tipo di protezione, sul paraurti di un trattore guidato dal padre a velocità sostenuta e, durante il percorso, è sobbalzato dal mezzo facendo una caduta sull’asfalto”.

A confermare la verità le telecamere di video sorveglianza, che hanno ripreso il bimbo seduto sul trattore guidato dal padre anche ad alta velocità. Il 43 dovrà rispondere di lesioni nei confronti del figlio e simulazione di reato.