Bimba muore dopo varie corse in ospedale: indagati 4 pediatri

E’ morta ieri, a 17 mesi di età, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Regina Margherita di Torino, dov’era arrivata in condizioni gravissime dopo un’odissea che l’aveva portata a essere visitata ad Aosta per ben quattro volte da quattro diversi pediatri.

Sulla straziante morte della bimba, a seguito della denuncia dei familiari, il pm di Aosta Francesco Pizzato ha aperto un fascicolo inizialmente per lesioni colpose, per poi arrivare a ipotizzare l’omicidio colposo, e ha messo sotto indagine i quattro medici dell’Usl che hanno visitato la piccola le quattro volte che i genitori, preoccupati per la tosse che non passava e la febbre, la hanno portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Aosta.

