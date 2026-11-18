Un impegno per riqualificare le strade sterrate di Cagliari, mettere in sicurezza le situazioni più critiche e programmare interventi organici in tutta la città. Il Consiglio comunale ha approvato oggi all’unanimità, al termine della seduta, un ordine del giorno collegato alla delibera dedicata in particolare all’area comunale confinante con la lottizzazione Magnolia, per la quale è stato votato un cambio di destinazione d’uso, tra le vie Galvani e Tel Aviv, tra cui via delle Doline e via dei Petali.

Il documento parte dalle condizioni delle aree sterrate presenti nella zona, che secondo i proponenti necessitano di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza. La loro presenza in un contesto urbano comporta infatti problemi di percorribilità e accessibilità, oltre al sollevamento delle polveri e alla formazione di fango e ristagni d’acqua durante le piogge.

L’ordine del giorno, proposto dal Consigliere Roberto Mura e sottoscritto da 35 consiglieri, impegna il sindaco e la Giunta ad avviare le attività necessarie per riqualificare e mettere in sicurezza l’area comunale vicina alla lottizzazione Magnolia.

Ma la proposta guarda anche oltre il singolo intervento. Chiede infatti una ricognizione di tutte le aree sterrate presenti a Cagliari, verificandone lo stato manutentivo, la proprietà, la destinazione urbanistica e le eventuali criticità legate alla sicurezza e all’accessibilità.

L’obiettivo è predisporre un programma organico e progressivo di riqualificazione, prevedendo, dove possibile, nuove pavimentazioni stradali, sistemi per la gestione delle acque meteoriche, percorsi pedonali e interventi per migliorare la sicurezza.

La Giunta dovrà inoltre individuare le risorse economiche necessarie, valutare l’inserimento delle opere nella programmazione comunale e riferire alle commissioni consiliari sugli esiti della ricognizione, sulle priorità individuate e sul cronoprogramma degli interventi.

Il voto unanime dell’Aula consegna così all’amministrazione un impegno che parte dalla zona di Magnolia, ma punta ad affrontare in maniera più ampia il problema delle strade sterrate e delle aree urbane ancora prive di adeguate infrastrutture.