Chiude a Sestu lo storico Eva Arredamenti, la strage dei negozi nell’era dei centri commerciali.Una svendita totale annuncia l’addio di uno dei più grandi negozi del mobile nel Cagliaritano: dopo 40 anni si chiude tutto
L’annuncio dell’azienda pubblicato su Fb :”SVENDITA TOTALE PER CHIUSURA ATTIVITÀ!
TUTTO DEVE ESSERE VENDUTO!
Dopo oltre 40 anni nelle case dei sardi, la nostra storia commerciale si avvia alla conclusione.
Per questo abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti un’ultima, straordinaria occasione!
PREZZI DI REALIZZO
GRANDI OCCASIONI SU TUTTA L’ESPOSIZIONE
TUTTO DEVE ESSERE VENDUTO!
Divani e salotti
Cucine
Camere da letto
Mobili e complementi d’arredo”