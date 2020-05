“Bella la nuova Piazza Garibaldi, ma il Comune cosa aspetta a terminare di costruire i bagni pubblici?”

Buonasera, mi chiamo Laura Argiolas.

Abito in via Garibaldi da 26 anni.

Dopo tanti anni in cui versava nel più completo abbandono, Piazza Garibaldi è stata restituita ai cagliaritani.

Piazza che ha ripreso a vivere, sia per le molteplici attività commerciali, sia per la sua frequentazione assidua da parte degli abitanti del quartiere e non solo.

Ora mi chiedo: come mai il Comune non ha ancora, dopo anni di inizio dei lavori, terminato la costruzione dei bagni pubblici?

Cos’ha fatto in tutto questo tempo il nostro caro sindaco?

Ho la netta sensazione che stia facendo ben poco.