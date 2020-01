Barista sardo furbetto non versa l’Irpef dei dipendenti, scatta la multa

I versamenti delle ritenute d’acconto dell’Irpef per i suoi dipendenti? Nel 2018, un barista furbetto di Carbonia si è “scordato” di compiere l’operazione. Il ristoratore, però, non aveva fatto i conti con la Guardia di Finanza: grazie a una serrata attività di intelligence e di verifiche delle informazioni contenute nelle loro banche dati, i finanzieri di Iglesias hanno scoperto la “dimenticanza”. E, adesso, il commerciante dovrà pagare una multa pari al trenta per cento dell’importo non versato. Non è il primo caso che si registra dall’inizio del 2020 nell’Isola: il totale dei versamenti “fantasma” dei contributi dei dipendenti da parte dei datori di lavoro, scoperti dalle Fiamme Gialle del comando provinciale di Cagliari, infatti, supera già i 136mila euro.