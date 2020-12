Bar aperto dopo le 18 e clienti che giocano ai videopoker irregolari, multa da infarto a un barista di Serramanna

Bar aperto dopo le diciotto, quindi non rispettando le regole del Dpcm del Governo Conte, e slot machine irregolari, accese e utilizzate dai clienti. Un barista di Serramanna è finito nei guai: i carabinieri hanno effettuato un controllo a sorpresa nel suo locale. Il gestore, classe 1964, residente a Cagliari, rappresentante legale della sua società con sede a Serramanna, un bar nel centro cittadino, è stato multato sia per l’apertura oltre l’orario consentito, e inoltre sanzionato con multa di 55mila euro per il non rispetto della normativa sulle apparecchiature videopoker, che nel caso di specie presentavano delle anomalie nel collegamento alla rete dati del Ministero. Gli apparecchi, 5, sono stati sequestrati cautelativamente dei carabinieri.

FOTO: Immagine simbolo