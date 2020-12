A spasso dopo le 22, uno ha la droga in tasca: coppia di giovani sassaresi multati

In giro per la città dopo le ventidue, non rispettando il coprifuoco imposto dal Governo Conte. Due diciannovenni sassaresi sono stati multati, a Sassari, dai carabinieri. I militari li hanno sorpresi a spasso senza un valido motivo. Per uno di loro, inoltre, è scattata la segnalazione alla prefettura del capoluogo turritano perchè, durante i controlli, è stato trovato in possesso di circa cinque grammi di marijuana.