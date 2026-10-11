È ritornato il 5 settembre l’atteso appuntamento con Autunno in Barbagia, la manifestazione che accompagna i visitatori alla scoperta del ‘cuore’ della Sardegna in un viaggio tra tradizioni, cultura e gastronomia. La rassegna durerà fino al prossimo 13 dicembre.

Promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Nuoro e dall’Azienda ASPEN, la manifestazione, giunta alla 26esima edizione, coinvolge 31 paesi, e si propone di far conoscere il territorio barbaricino, le sue eccellenze produttive – enogastronomiche e artigianali – il patrimonio storico-artistico e gli usi e i costumi locali, che si rinnovano di continuo nei luoghi della tradizione.

Dopo Bitti (5- 6 settembre), Oliena (12-13 settembre); Lodine e Sarule (19-20 settembre); Austis, Dorgali e Orani (26-27 settembre); Lula, Meana Sardo, Orotelli e Sorgono (3-4- ottobre), Gavoi, e Lollove. Questo weekend tappa a Onanì e Tonara per poi proseguire a Belvì e Orgosolo (17-18 ottobre); Aritzo, Olzai e Ottana (24-25 ottobre); Desulo (31 ottobre 1 novembre); Mamoiada (6-7-8 novembre) e Ovodda (7-8 novembre); Nuoro, Tiana e Ollolai (14-15 novembre); Atzara (21-22 novembre); Gadoni e Oniferi (28-29 novembre) e Fonni (6-7-8 dicembre); Gli eventi conclusivi si terranno a Ortueri, Orune e Seulo il 12 e 13 dicembre.

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