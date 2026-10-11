E’ mancata all’ affetto dei suoi cari
Rosaria Collu
Ved. Ambu
Ne danno il triste annuncio i figli Marina con Gian Paolo, Franco con Betti, Paolo con Anna, Mauro, Roberto, i nipoti Giovanni con Bernardetta, Alessandra con Andrea, Francesca con Mirko, Luciano con Michela, Marta con Nicola, i pronipoti, i fratelli, la cognata e familiari tutti.
I funerali avranno luogo martedì 13 ottobre alle ore 15 nella Parrocchia del Sacro Cuore in Quartu Sant’ Elena.
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