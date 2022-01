Il brutto vizio degli automobilisti a Cagliari: l’uso del cellulare alla guida. Boom di sanzioni nel 2021

La sanzione più frequente per gli automobilisti cagliaritani? L’uso del telefonino alla guida. E’ quanto emerge dall’analisi del report della polizia municipale sulla “statistica delle sanzioni per violazione di norme del codice della strada comminate nel 2021”.

Lo scorso anno sono stati emessi in città 27 mila 782 verbali. Di questi 571 per uso del telefono cellulare alla guida, 443 per mancata copertura assicurativa, 377 per l’omesso uso delle cinture di sicurezza e 322 per omessa revisione. Sono 47 le violazioni commesse alla guida dei monopattini elettrici.