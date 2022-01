Assemini, Gesù bambino è Gollum: che fine ha fatto il presepe?

Come ogni anno, il Comune di Assemini ha organizzato il concorso Balconi, Vetrine e Presepi di Natale ad Assemini 2021 suddiviso in tre sezioni: miglior balcone addobbato con le luci, miglior vetrina addobbata e infine la sezione miglior presepe. Per pubblicizzare l’evento e anche per poter raccogliere voti attraverso i like, è stata creata una pagina Facebook in cui era possibile presentare il proprio progetto. Essendo un appassionato di presepi ho deciso di partecipare. Fin da subito, nella pagina Facebook, ho notato e segnalato all’Amministrazione Comunale un presunto “presepe” di dubbia corrispondenza rispetto ai requisiti del concorso: il lavoro presentato non poteva essere ammesso in quanto fuori tema, perché celebrava e rappresentava la nascita di Gollum.

Più che di una Natività potremmo dire che si trattava di una parodia del film Il Signore degli Anelli… ma niente a che vedere con un presepe. Mi sono confrontato con l’Associazione Italiana Amici del Presepe e anche secondo loro il progetto Gollum è tutto fuorché una rappresentazione della Natività. Il presepe per definizione viene allestito nelle chiese e nelle case durante il periodo natalizio, riproduce con figure di materiali vari, in un’ambientazione ricostruita più o meno realisticamente, le scene della Natività e dell’Adorazione dei Magi (Enciclopedia Treccani).

La notizia ha fatto il giro tra chi, come me, ha questa passione. Così, nella pagina Facebook Malati di Presepismo, ho potuto raccogliere centinaia di commenti che evidenziano l’irriverenza del presunto presepe. Tutto ciò nel silenzio del Comune di Assemini che ha accettato la candidatura di un presepe dissacrante. Abbiamo davvero bisogno di deridere una pagina del vangelo realizzata dal presepista con fede, arte e fantasia (Vito Erriqez, famoso presepista)?

Alla fine Gollum è comunque risultato primo in graduatoria per like, ma l’amministrazione comunale si riserva una verifica del conteggio, viste anche le tante rimostranze.

Corrado Melis