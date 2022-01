A Cagliari 2 pedoni morti e 55 feriti gravi in un anno: via Is Mirrionis la strada più pericolosa

Due pedoni morti, 55 feriti gravi e 68 feriti lievi. E’ il bilancio del 2021 a Cagliari, in base ai dati forniti dalla polizia municipale. C’è un brusco aumento dei feriti gravi rispetto ai 5 anni precedenti.

Con 8 feriti in un anno via Is Mirrionis si conferma la strada più pericolosa della città per i pedoni. I dati nel report della polizia municipale che ha messo nero su bianco l’elenco delle 15 strade con maggiore sinistrosità relativamente agli investimenti di pedone.

Ecco la graduatoria: nel 2021 8 pedoni sono stati investiti in via is Mirrionis, 6 in via Roma, 5 in viale Trieste e viale Poetto. Quattro in via Dante, via della Pineta e via Bacaredda. Tre nel largo Carlo Felice, in piazza Giovanni XXIII, viale Colombo, via Sant’Alenixedda e via Tiziano. Due in piazza del Carmine e sul lungomare New York 11 settembre 2001.