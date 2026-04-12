Tragedia questa mattina durante una battuta di caccia a Villamassargia. È morto a soli 56 anni il vicesindaco di Masainas Carlo Alberto Pinna. Stando a quanto ricostruito, Pinna è stato portato via da un arresto cardiaco. Inutili purtroppo i tempestivi soccorso degli amici che si trovavano con lui. Un lutto profondo e dolorosissimo per tutta la comunità, che piange una figura stimata e amata da tutti.

“È difficile trovare le parole. Carlo ci ha lasciati. A soli 56 anni”, le parole commosse del sindaco Gian Luca Pittoni.

“La nostra comunità perde non solo il suo Vicesindaco, ma anche uno stimato medico veterinario e una persona eccezionale. Ho condiviso con lui anni di lavoro e di amicizia, e questa perdita lascia un vuoto incolmabile.

È stato un punto di riferimento per molti, un uomo buono, che sapeva rimboccarsi le maniche e affrontare ogni sfida con integrità. Per me è stato un onore condividere con lui il percorso amministrativo e la responsabilità verso la nostra comunità.

Questa foto è stata scattata solo un mese fa, durante l’inaugurazione della nuova piazzetta e del parco giochi di Cannigonis. Così voglio ricordarlo: in mezzo a noi, per noi, con il sorriso.

A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, esprimo il più profondo cordoglio e la mia vicinanza alla moglie Serenella, ai genitori, al fratello e a tutta la sua famiglia. L’intera cittadinanza si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore.

Grazie per tutto, Carlo. La tua assenza si farà sentire, ma il tuo ricordo vivrà in ogni animale che hai curato e in ogni progetto che abbiamo portato avanti insieme.”