Un incendio è divampato nel pomeriggio in un appartamento al piano terra di via Lungomare Arenzano, a Calasetta. Le fiamme si sono sviluppate in una camera e si sono rapidamente propagate agli arredi e ad altri ambienti dell’abitazione. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Carbonia e Iglesias, con il supporto di un’autobotte inviata dal comando provinciale di Cagliari. Il tempestivo intervento ha permesso di spegnere il rogo ed evitare che le fiamme raggiungessero le strutture adiacenti. Al termine delle operazioni, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’edificio e avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.