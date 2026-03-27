Carbonia, ripristino stradale inadeguato, Abbanoa “obbligata” a rifare i lavori: “Abbiamo dato mandato ai nostri tecnici di costruire un format di lettera di diffida per enti o società che operano o opereranno in maniera impropria”.

Pugno duro del Comune contro chi non ripara bene le strade, spesso, appena asfaltate: “Svariati cittadini hanno segnalato questo ripristino del manto stradale realizzato da Abbanoa dopo aver riparato un guasto alla rete, nella via Trieste.

Un ripristino (utilizzo un eufemismo) inadeguato in una strada di nuova bitumazione, recentemente riqualificata grazie a un investimento di centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Manolo Mureddu.

“I nostri uffici hanno già provveduto a chiedere ad Abbanoa un intervento di ripristino totale della sezione stradale così come, peraltro, prevede il regolamento comunale (revisionato in questa consiliatura) per le strade bitumate da meno di un anno. Abbanoa ha risposto che ottempererà.

Ovviamente siamo tutti contenti che il gestore della rete idrica (col quale abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione), o qualsiasi gestore di sottoservizi, intervenga e risolva i problemi legati ai servizi di cui tutti come cittadini godiamo o vogliamo godere, però è necessaria maggiore attenzione per il patrimonio pubblico cittadino.

Contestualmente, visto e considerato che la maggior parte delle problematiche legate al disfacimento delle strade cittadine – oltre l’insufficiente manutenzione negli anni o decenni – va individuato proprio nella carente qualità dei ripristini stradali ogni qualvolta enti terzi debbano operare (pensiamo alla posa della fibra) per infrastrutturare o riparare i propri servizi, abbiamo dato mandato ai nostri tecnici di costruire un format di lettera di diffida per enti o società che operano o opereranno in maniera impropria”.

Tolleranza zero, insomma, “al fine di tutelare gli interessi della collettività”.