Attraversano i binari quando il treno è in arrivo, giochi pericolosi tra ragazzi a Decimomannu

Ragazzini che attraversano i binari nonostante le sbarre di protezione e il passaggio imminente di un treno diretto: l’ennesimo episodio è accaduto ieri sera verso le 19, 30. A segnalare l’accaduto è stato un viaggiatore che attendeva il treno regionale delle ore 19,40 diretto a Oristano e che, con lo smartphone in mano, ha ripreso la scena. Non è la prima volta che accade, nonostante i diversi incidenti, anche mortali, causati dal non uso dei sottopassaggi e a poco, pare, servano le barriere di protezione posizionate tra i binari per scoraggiare chi non ha intenzione di affrontare qualche rampa di scale.

Un’abitudine sbagliata e pericolosa: un’imprudenza che potrebbe costare cara e, per l’ennesima volta, le raccomandazioni sono d’obbligo, cioè quelle di evitare di sottovalutare i rischi di attraversare i binari nella maniera errata.