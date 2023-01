Brownie cerca casa, sos a Radio Zampetta Sarda

BROWNIE, OSPITE DELLA CASA DEL RANDAGIO CERCA UNA DOLCE CASA.

L’appello a Radio Zampetta Sarda dell’Associazione ” La Casa Del Randagio” per il bellissimo Brownie un giovanissimo e affettuosissimo amico fedele:

“Per quanto ci siano cacciatori che sicuramente trattano bene i loro cani, sappiamo che ce ne sono tanti che assolutamente non lo fanno. E dal momento che i cani sono nostri, e siamo noi che ci prendiamo cura di loro giornalmente, facendo enormi sacrifici, siamo liberi di scegliere a chi affidare le loro vite. Se non troviamo le persone ADATTE continuiamo a prenderci cura di loro, sempre con la speranza di trovare l’ADOZIONE GIUSTA. L’adozione che NOI riteniamo sia giusta.

Sembra assurdo, eppure è così. 𝐍𝐄𝐒𝐒𝐔𝐍𝐀 𝐑𝐈𝐂𝐇𝐈𝐄𝐒𝐓𝐀 per Brownie da quando, purtroppo, ha fatto ritorno al rifugio. La sua prima presentazione risale al novembre 2020, quando ancora condivideva la culla con i suoi fratellini. Nel periodo immediatamente successivo Brownie aveva raggiunto la sua famiglia adottiva ma di lì a poco è finito tutto e così ha fatto di nuovo ingresso nel box. Possiamo solamente immaginare il suo stato d’animo. Da allora, ha visto andare in adozione diversi cani ma lui no, è sempre lì, ad attendere l’arrivo dei volontari per godere di un po’ di libertà e di coccole. Ma siamo certi che trascorre ogni giornata con la speranza che qualcuno finalmente venga a conoscerlo per regalargli una nuova vita. Una nuova vita fatta di presenze costanti, del calore di una casa e dell’amore di una famiglia. Perchè è questo che merita, ed è questo che il nostro cuore ci ha imposto di promettergli.

Cerchiamo per lui una persona disposta a dedicargli tempo e attenzioni, una persona consapevole del fatto che un cane come Brownie ha necessità di fare lunghe passeggiate per sentirsi appagato.Viviamo in una terra meravigliosa, e siamo certi che lui sarebbe un ottimo compagno di viaggio per tante belle escursioni.

Ora tendiamo la mano a voi. Chi ha la volontà di afferrarla per far sì che la promessa venga mantenuta subito?

Cerca casa solo in Sardegna

Se interessati, contattate uno dei seguenti numeri 📞

– 3281667503

– 3471876444 🍀

