Maracalagonis: movida e bivacchi nonostante il covid, l’ira della sindaca

Maracalagonis – “Movida e bivacco pesano sul suolo pubblico come macigni all’indomani di serate a suon di chiacchiere e cocktail in zona arancione per Covid-19”.

E’ in strada quel che resta della notte, nonostante i divieti. A rendere pubbliche le immagini è la sindaca Francesca Fadda che spiega: “Prima del lavoro di pulizia infatti, quello che salta agli occhi è lo sporco lasciato dal popolo della notte. Bottiglie di vetro di decine di birre abbandonate di fronte alle chiese, dagli scalini di Chiesa, insieme a montagne di bicchieri di plastica e cannucce di cocktail consumati e gettati.

Oggi in molti mi hanno scritto per lamentare il degrado nelle nostre piazze, nella zona ponte e davanti alle scuole, nonostante l’impegno dell’amministrazione per ripulire ogni mattina lo sporco, gli incivili non vogliono ascoltare”.