Attacco kamikaze all’aeroporto di Kabul, almeno 20 morti e decine di feriti

Almeno 20 morti, anche alcuni bambini, decine di feriti, disperazione e paura. Sin dalle prime ore della mattina si erano susseguiti allarmi per un possibile attentato che, alla fine, all’aeroporto di Kabul c’è stato.

Le due esplosioni sarebbero avvenuti fuori dall’aeroporto della capitale afghana. Secondo fonti presenti sul luogo si tratterebbe di un attacco kamikaze. L’attentatore si è fatto esplodere nella zona nota come “il canale” dove erano assiepate migliaia di persone, e alla deflagrazione avrebbe fatto seguito una sparatoria, mentre una nube immensa si è alzata in cielo. Tra i feriti ci sono soldati statunitensi mentre il Regno Unito smentisce la notizia di militari britannici coinvolti. L’ambasciata francese ha esortato i civili afghani ad allontanarsi dalla zona dell’aeroporto e mettersi al sicuro per la possibilità di una nuova esplosione. Il ministero della Difesa fa sapere che non c’è notizia di italiani coinvolti.