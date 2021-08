Quartu, discarica a cielo aperto in un terreno privato: “Oltre al degrado, l’area è invasa dai ratti”

“Oltre al degrado ambientale, la zona è invasa dai ratti” spiega un abitante del luogo a Casteddu Online. La situazione è ben nota al comune che, tra pochi giorni, effettuerà le valutazioni necessarie per la bonifica del luogo.

“L’amministrazione comunale a seguito anche delle numerose richieste che sono pervenute dai cittadini che abitano lì – spiega il vicesindaco Salvatore Sanna – ha decisamente preso in mano la situazione: abbiamo già convocato la prima riunione per il primo settembre con gli enti preposti per fare delle valutazioni tecniche in relazione agli interventi da fare. Queste, naturalmente, partono dal presupposto che, per rimuovere quel tipo di rifiuti, che sono rifiuti sicuramente speciali, necessitano una preliminare valutazione. A fronte comunque di queste problematiche articolate e complesse l’amministrazione comunale sta intervenendo”.