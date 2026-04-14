A Cagliari concerto di clacson, traffico bloccato e cittadini esasperati.

A Stampace i residenti assistono impotenti al caos che intasa le strade del quartiere: decine di auto incolonnate, che strombazzano all’impazzata.

Adolfo Costa, presidente del comitato: “Chiediamo con PEC di incontrare le Istituzioni, ma abbiamo solo silenzio assordante. È chiaro che questa amministrazione non ha alcuna intenzione di interloquire con i cittadini, con i comitati che sono regolarmente iscritti nell’albo dei comitati depositato presso il comune di Cagliari. Da giunta del dialogo e delle promesse è diventata una giunta muta, silenziosa chiusa che non si mette in gioco per alcun motivo e che continua a proclamare il nulla assoluto”.

Parole dure dettate dallo sconforto di una situazione che, per i residenti, va avanti da molto tempo.

“Mentre la città piegata su se stessa muore, travolta dalla incapacità di gestione, dai rifiuti accumulati in ogni dove, dai fatti delittuosi e come detto dalla viabilità impazzita, i nostri amministratori evitano accuratamente il confronto, escludendo i cittadini dai loro piani. Siamo stanchi e avviliti”.

Non finisce qui, Costa a nome dei residenti di Stampace annuncia: “Seguiranno azioni di protesta e assemblee popolari”.