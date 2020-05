Assemini, scoperto e sanzionato il “Signor Incivile”: 500 euro di multa per avere creato una vera discarica. La notizia è stata annunciata dalla sindaca Sabrina Licheri: “Le indagini condotte dal Comando di Polizia Locale con la collaborazione dei Barracelli hanno raggiunto l’esito sperato. Beccato e sanzionato il responsabile di aver gettato numerosi rifiuti lungo la strada in località Truncu is Follas.

Il Signor Incivile è stato punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro con annesso obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel frattempo mi è giunta notizia di altra prova di abbandono illecito di rifiuti lungo un marciapiede. Spero nei prossimi giorni di poter dare maggiori dettagli”.