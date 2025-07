Assemini, “non lasceremo solo Alessio”: interviene il sindaco Mario Puddu riguardo l’uomo malato di Sla che ha chiesto aiuto per far ritorno in Sardegna. Ora è in Thailandia, “non appena Rosa farà rientro ad Assemini, assieme ai nostri Servizi Sociali, porteremo avanti tutte le procedure del caso affinché non gli manchino le cure di cui ha diritto”.

È il primo cittadino che spiega le pratiche avanti già da settimane al fine di far rientrare Rosa nella sua città: “La nostra Amministrazione, a conoscenza da settimane di questa situazione, da settimane se ne sta occupando assieme gli enti preposti sopra di noi (Farnesina e Prefettura). Per ora non possiamo compiere azioni dirette, che appunto competono agli Enti su indicati, ma vi assicuro che

non lasceremo Alessio da solo”.

Si trovava all’estero per lavoro quando gli è stata diagnosticata la malattia. Rosa ha chiesto quindi aiuto per rientrare in Sardegna anche attraverso un lettera pubblica in cui ha spiegato il suo percorso. Non restano che attendere, quindi, gli sviluppi e il ritorno a casa dell’uomo, nella sua isola, nella sua città.