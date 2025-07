È finita in manette la vacanza per un ricercato in tutta Europa che aveva scelto le spiagge della Sardegna per una vacanza. La Polizia di Stato però lo ha individuato e arrestato in ottemperanza di un ordine di carcerazione.

L’uomo, che si era reso irreperibile da diversi anni, si trovava in vacanza in compagnia di alcuni amici cercando di coprire la propria presenza tra i numerosi turisti che quotidianamente frequentano le rinomate coste sarde.

Teatro delle operazioni San Teodoro, dove gli operatori del Commissariato di Siniscola,nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Questore Marazzita in relazione all’aumento delle presenze turistiche nei numerosi luoghi di villeggiatura insistenti nei comuni rivieraschi, hanno individuato un cittadino peruviano residente in Spagna, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per il reato di evasione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano emesso nel maggio 2022.

Dopo i necessari accertamenti il ricercato è stato tradotto presso il carcere ponendo così fine alla sua fuga sotto il sole della Sardegna.