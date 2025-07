Il fuoco è divampato a tarda sera generando apprensione tra i residenti del luogo che hanno immediatamente dato l’allarme. Vegetazione e sterpaglie sono andate a fuoco, sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il pericolo maggiore è stato quello che potesse sconfinare lungo la Sp 2.

Le reazioni: “Troppi incendi, è difficile pensare che non siano in buona parte di origine dolosa” commenta un residente. Dopo i gravi danni all’ambiente dei giorni scorsi causati da devastanti incendi che, solo per coincidenze fortuite e il grande lavoro di tutte le squadre scese in campo per contrastare le fiamme, non hanno causato vittime, la preoccupazione e la rabbia è tanta. Vengono duramente condannate le azioni da parte di chi, volontariamente o no, mette a repentaglio la sicurezza di tutti, come avvenuto ieri sera a pochi passi dal centro abitato.

Massima attenzione da parte dei cittadini che, senza esitare un attimo, allertano le forze di competenza per un intervento tempestivo in caso di fuoco.