Oltre mille mozziconi di sigaretta raccolti in poche ore: è questo il risultato della prima iniziativa promossa da Plastic Free a Vallermosa, interamente dedicata a contrastare una delle forme di rifiuto più diffuse negli spazi pubblici. L’attività ha coinvolto quattordici persone, rappresentando al tempo stesso un momento di sensibilizzazione ambientale per la comunità locale.

Tra i volontari anche figure istituzionali e rappresentanti del territorio: l’assessore all’Ambiente e all’Agricoltura Cinzia Pasini, la presidente della Consulta Giovanile Rebecca Pisanu e il primo referente in Canada di Plastic Free Emanuele Garau.

A guidare l’iniziativa il referente locale di Vallermosa, Alberto Garau, promotore dell’attività.

I partecipanti si sono ritrovati al Parco Falcone e Borsellino, in via Emanuela Loi, punto di partenza della giornata. Al briefing iniziale ha preso parte anche il sindaco Francesco Spiga, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso tematiche ambientali sempre più urgenti.

La raccolta si è concentrata su alcune delle principali aree del paese: il Parco Falcone e Borsellino, piazza Don Aldo Piga e piazza San Lucifero.

Al termine dell’iniziativa, Alberto Garau ha dichiarato: «Quella di oggi è stata un’attività interamente dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, una tipologia di rifiuto molto presente negli spazi pubblici e spesso sottovalutata per il suo impatto ambientale».

Ha inoltre precisato: «Plastic Free promuove, in tutta Italia e in altre 41 nazioni, diverse iniziative, tra cui giornate di raccolta dei rifiuti e della plastica, attività di sensibilizzazione nelle scuole, campagne informative rivolte alla cittadinanza, clean up ambientali in aree urbane e naturali, oltre a progetti di collaborazione con le amministrazioni locali per la tutela del territorio. La giornata di oggi si inserisce in questo percorso più ampio».

Garau ha poi sottolineato il valore della collaborazione: «La partecipazione dei volontari, insieme alla presenza delle istituzioni locali, rappresenta un elemento importante per costruire un percorso condiviso, in cui la sensibilizzazione e le azioni concrete possano procedere insieme».

Infine, uno sguardo alle prossime iniziative: «L’intenzione è quella di dare continuità a queste attività, organizzando anche in sinergia con il Ceas, ulteriori giornate ecologiche e ampliando progressivamente il coinvolgimento della cittadinanza, con l’obiettivo di consolidare nel tempo una maggiore attenzione verso la tutela dell’ambiente».