Intervento dei Vigili del fuoco alle 4:40 circa, sulla strada Statale 130, all’altezza del km 46,600 in direzione Iglesias. Per cause ancora da accertare, una donna alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo restando autonomamente coinvolta in un incidente stradale.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias che ha provveduto ad estrarre la donna dall’abitacolo del veicolo e ad affidarla alle prime cure del personale medico sanitario del Servizio Territoriale di Emergenza che con l’ambulanza ha trasferito la donna all’ospedale Sirai di Carbonia in codice giallo.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto le forze dell’ordine di competenza per effettuare gli accertamenti e i rilievi di legge, e una squadra ANAS per il ripristino della sede stradale.