Un’arteria estremamente trafficata quella situata nella zona industriale e non lontana dall’aeroporto che, da tempo, viene segnalata come pericolosa e non tanto per la mole di traffico bensì per le condizioni del manto stradale. Una voragine in particolar modo, infatti, preoccupa chi si mette alla guida: profonda e con un gradino longitudinale capace di far “sbandare anche chi procede con una velocità moderata”. È così che viene definita da chi deve affrontarla tutti i giorni. Non solo: “Chi in macchina tenta di evitarla invade la corsia opposta con il rischio di scontrarsi con le altre vetture in marcia”.

Si moltiplicano gli appelli al fine di sollecitare le istituzioni di competenza a intervenire prima che avvenga qualcosa di irreparabile.

Solo due giorni fa è accaduto l’ennesimo incidente che ha coinvolto un motociclista che, per fortuna, non ha riportato gravi ferite, “ma poteva andare molto peggio”.

Buche a parte, anche altre criticità vengono segnalate per le strade della zona industriale: “Oltre tutte le voragini che ci sono, l’illuminazione è carente, ci sono sterpaglie ovunque e rami di piante non potate” spiega un automobilista.