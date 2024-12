Non passa l’euforia per Tananai, simpaticamente ribatezzato “Tasinanta”, il format dei concerti “Aspettando Capodanno” piace assai e ben promette per il futuro. Il sindaco Mario Puddu: “È stata una serata indimenticabile”.

Migliaia di persone in festa, una folla oceanica ha riempito Sant’Andrea: la panoramica dall’alto, (Ale Meloni) rende bene l’idea del successo che lo spettacolo ha ottenuto. Artisti di fama nazionale, sempre sul pezzo, seguiti dalla magia della disco dance, immancabile nella capitale, anni’90, del divertimento sulle piste da ballo, è un mix che ha dimostrato di essere vincente. Un rilancio della città a due passi da Cagliari che ha voglia di riprendere in mano lo scettro perso tra gli scaffali dei supermercati, ex discoteche, e talmente è ampio l’entusiasmo, che i cittadini già propongono il super big per l’anno prossimo. C’è ancora tempo per pensare e organizzare, per ora si incassa il successo del “momento culminante di un impegno durato settimane, per non dire mesi” spiega il sindaco Puddu.

“Nonostante i momenti di difficoltà (tanti), ho sempre pensato che sarebbe arrivato il momento di dire “ne, è valsa la pena””.

Piazza Sant’Andrea e tutta Assemini “è stata presa d’assalto da parecchie migliaia di persone”. “Un ulteriore ma decisivo segnale (dopo la prima esperienza dello scorso anno) per la direzione e il ruolo che la nostra amministrazione vuole avere nel campo grandi eventi/turismo/cultura.

Il blasone dell’artista principale (tra i più amati attualmente nel panorama nazionale), le immagini dall’alto di piazza Sant’Andrea gremita fino all’impossibilità, vogliono significare questo: Assemini, che nel campo del divertimento e della musica ha una storia unica in Sardegna, è tornata.

La performance di Tananai è stata di livello notevole, brillante e non ha tradito le attese; anzi la versione acustica dei suoi brani più famosi è stata da pelle d’oca.

Vedere e sentire il pubblico cantare è stato uno spettacolo nello spettacolo.

Intense e a tratti toccanti anche le esibizioni degli artisti che si sono esibiti prima di Tananai (Far D, Roly e il ‘nostro” Baby Rich, in particolare per “Fotografia”), per finire poi con Sandro Murru che risulta sempre una garanzia”.

“A s’annu chi enit”, insomma.