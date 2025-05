Assemini – Al via la stagione degli incendi, a Cuccuru Macciori fumo e fuoco prontamente spento dalle forze preposte, il sindaco Puddu firma l’ordinanza per lo sfalcio e la pulizia dei terreni dentro e fuori il centro abitato. Questo pomeriggio si è sviluppato un incendio prontamente neutralizzato grazie all’intervento delle Protezioni Civili Orsa e Assemini Soccorso, i Vigili del Fuoco e la Guardia Forestale.

Nessuna conseguenza per fortuna e il primo cittadino coglie l’occasione per sottolineare l’importanza dell’ordinanza che invita/obbliga i proprietari dei terreni alla pulizia da erbacce o simili. “Spesso sfugge ai proprietari dei terreni e a me/noi dispiace, perché non è nostro interesse far cassa ma mettere in sicurezza il nostro ambiente e chi lo abita (in primis dal rischio incendi)”. Per i trasgressori sono previste sanzioni pari a 250 euro.