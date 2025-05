Rex ha 5 anni, taglia grande, è in salute e ha superato con esito negativo i test per filaria e leishmania. È un maschio intero, dal cuore grande e dal pelo morbido come una nuvola.

È un cane estremamente dolce, affettuoso e socievole, adora la compagnia delle persone, compresi i bambini, e va d’accordo con gli altri cani. L’unico limite? Non compatibile con i gatti.

Rex è in cerca di una famiglia amorevole che possa accoglierlo e regalargli la vita che merita. È pronto a dare tanto amore in cambio di un po’ di spazio nel tuo cuore.

Se pensi di essere la persona giusta per lui, contattaci scrivendoci su whatsapp al numero 380 205 3497

Attualmente è ospite presso il canile di Muravera.