Terribile scontro questo pomeriggio sulla 125 a Posada fra una moto con in sella una coppia di turisti francesi e un’auto. Purtroppo, nell’impatto la donna, 54 anni, è deceduta, mentre il compagno è stato trasportato in elisoccorso in ospedale in condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi di rito.