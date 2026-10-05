Cambi al vertice di due importanti presidi dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Cagliari.

Si sono insediati ufficialmente i nuovi Comandanti delle Compagnie di Dolianova e San Vito, chiamati a dirigere la sicurezza pubblica e la presenza territoriale nelle rispettive giurisdizioni.

Alla guida della Compagnia Carabinieri di Dolianova subentra il Cap. Antonio Pagnozzi, che rileva il testimone dal Capitano Luca Delle Vedove, destinato ad altro prestigioso incarico a Gorizia. Il nuovo Ufficiale porta con sé un bagaglio di qualificate esperienze operative maturate in precedenti reparti dell’Arma tra cui, da ultimo, la 2^ Sezione del Nucleo Investigativo di Torino.

Contestualmente, il Capitano Edoardo Quaglino ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di San Vito, succedendo al Capitano Pasquale Striano, destinato in Emilia Romagna. Anche per il nuovo Comandante si tratta di un incarico di primaria responsabilità in un territorio caratterizzato da specifiche esigenze di prevenzione e controllo in cui metterà a frutto la diversificata esperienza professionale acquisita nel corso della sua carriera.

I due Ufficiali sono stati ricevuti dal Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, Generale di Brigata Francesco Rizzo e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, che hanno rivolto loro i migliori auguri di buon lavoro per i complessi e stimolanti compiti che li attendono, sottolineando l’importanza strategica della vicinanza al cittadino, della tutela della legalità e della collaborazione con le istituzioni locali e le comunità del territorio.

I nuovi Comandanti hanno espresso profonda gratitudine per la fiducia accordata dall’Arma, confermando il massimo impegno nel garantire la sicurezza, la presenza capillare delle Stazioni Carabinieri e la continuità dell’azione di contrasto ad ogni forma di illegalità.