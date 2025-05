Puzza “simile a quella di carcasse di animali che vanno a fuoco” identificata anche come un qualcosa di “chimico” che rende irrespirabile l’aria nell’hinterland cagliaritano: da Sinnai a Maracalagonis, da Quartucciu a Quartu Sant’Elena tante le segnalazioni di cittadini che, soprattutto la sera e la notte, avvertono lo strano odore nell’aria. Penetra nelle narici a tal punto da creare un fastidio pungente e preoccupante, c’è chi lo identifica come un odore simile a quello di carcasse morte chi invece punta il dito contro dei depositi di rifiuti e di materiale di cantiere che, stranamente, spesso prendono fuoco. La località, secondo i cittadini, è quella delle campagne tra Sinnai e Maracalagonis.

La questione è stata sottoposta all’attenzione dell’assessore alle Politiche per l’Ambiente Michela Matta di Sinnai: “Non è pervenuta nessuna segnalazione alla mia attenzione, per scrupolo ho chiamato i vigili urbani e non hanno ricevuto nessuna segnalazione a riguardo.

Sarebbe utile se questi residenti potessero fare una segnalazione formale e dettagliata al corpo di polizia municipale così sapremmo da dove partire per un eventuale indagine”. Non solo: “O addirittura se la notte riescono a capire da dove proviene il fuoco chiamare direttamente i vigili del fuoco e i carabinieri”.