Una passione che lega Julian allo sport a bordo della 4 ruote sin da piccolo e che ha coltivato nel tempo permettendogli di distinguersi anche a livello internazionale. Ora è impegnato nel campionato nazionale, una sfida con i migliori e che potrebbe regalare al campione sardo un altro podio prestigioso. La settimana scorsa ha gareggiato a Viterbo, dopo la prova in chiaro-scuro sulla Pista Salentina di Ugento (LE), ha affrontato questa gara con maggiore decisione e determinazione, malgrado le insidie del circuito viterbese ed i 69 concorrenti provenienti non solo dall’Europa, ma dai vari continenti (Australia, Americhe, Asia e Africa) iscritti nella categoria.

“Dopo il 14° posto nel gruppo 2 di qualificazione, le manche si sono rivelate avvincenti, ma un contatto mi ha costretto a partire in pre finale nella 22^ posizione, grazie ad una grande rimonta ho comunque conquistato il 12° posto, aggiudicandomi la qualificazione alla finale ed i primi punti nella classifica del Campionato Italiano” ha espresso Leo.

Foto concesse alla Redazione dai genitori di Leo, Ottavia Ruggeri e Fabio Leo.