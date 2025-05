Arbus, dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini, il vicesindaco Simone Murtas è intervenuto personalmente per verificare una situazione che si protrae da tempo. “Questa mattina mi sono recato personalmente in Via Don Minzoni e in Via Fratellanza Operaia, due zone di Arbus purtroppo note per l’abbandono frequente di rifiuti nei pressi dei contenitori destinati agli indumenti usati”, ha dichiarato Murtas. L’ispezione, condotta con il supporto della Polizia Municipale e della ditta incaricata della raccolta, ha portato alla luce elementi concreti. “Ci sono andato dopo le numerose segnalazioni ricevute da cittadini giustamente indignati. Insieme alla Polizia Municipale e alla ditta che gestisce il servizio di raccolta, abbiamo effettuato un controllo accurato. Il risultato è stato inequivocabile: alcuni sacchi abbandonati sono risultati riconducibili a persone ben precise. Le autorità procederanno secondo quanto previsto dalla normativa”. Il vicesindaco ha poi ricordato l’entrata in vigore della Legge 137 del 2023, che ha introdotto sanzioni più severe per chi sporca le aree pubbliche: “Vale la pena ricordare che è già in vigore la Legge 137 del 2023, una norma importante che ha introdotto un cambiamento significativo: l’abbandono dei rifiuti da parte dei cittadini non viene più punito con una semplice sanzione amministrativa, ma è diventato a tutti gli effetti un illecito penale di natura pecuniaria”. Un chiarimento che riguarda tutti: “In parole semplici: anche un privato cittadino, se abbandona rifiuti per strada o nelle campagne, può essere perseguito penalmente. Una svolta necessaria, che finalmente riconosce la gravità di certi comportamenti”. Duro anche il commento in merito alla presenza di rifiuti ingombranti lasciati lungo le strade: “A maggior ragione, è inaccettabile vedere seggiolini per bambini, sacchi colmi di spazzatura e materiali di ogni tipo lasciati a bordo strada, quando ad Arbus è attivo un ecocentro comunale dove questi rifiuti possono essere conferiti gratuitamente, nel rispetto delle regole e dell’ambiente”. Murtas ha infine voluto sottolineare il rispetto e la gratitudine verso la cittadinanza responsabile:

“Questi gesti incivili offendono la nostra terra e la grande maggioranza dei cittadini, che ogni giorno si comportano con correttezza e responsabilità. È a loro che va il mio pieno rispetto”.