“Siamo di fronte a una situazione critica, molti hanno paura di girare la sera”, queste le parole della consigliera Alessandra Zedda.

La notizia dell’accoltellamento in Via Castiglione è solo l’ultima novità in fatto di aggressioni e violenza nella città di Cagliari. A questo proposito si è espressa la consigliera comunale Alessandra Zedda: “Non possiamo più considerare questi accaduti come incidenti o atti piccola delinquenza, minano la tranquillità dei cittadini”. Sono sempre di più infatti quelli che temono di raggiungere alcune parti della città di sera, come Piazza del Carmine o la zona della Marina. “Più volte abbiamo chiesto l’intervento di misure straordinarie, con nuove telecamere e maggior presenza della polizia. Con l’arrivo della stagione estiva temo che la soluzione possa solo che peggiorare”.

Aumentano anche sui social le segnalazioni di cittadini preoccupati che cercano di attirare l’attenzione delle forze dell’ordine. “Questa situazione non va presa sottogamba, chiediamo che venga istituito un piano straordinario al più presto.”

Piu criminalità ma non solo. Aumentano anche le presenze dei clochard in giro per la città, spesso tutt’altro che innocui e in preda all’alcool e altre sostanze. “Non avevo mai visto una situazione del genere a Cagliari. È giusto accogliere ma dal momento che non si riesce a offrire supporto meglio evitare, il rischio è peggiorare la situazione dei residenti”.